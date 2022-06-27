abdel kareem azab
University of Texas Southwestern Medical Center
Dallas, United States
Specialty Chief Editor
Anti-Cancer Drugs
Universidad Veracruzana
Xalapa, Mexico
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
Department of Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy and Health Sciences, St. John’s University
newyork, United States
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
West Virginia University
Morgantown, United States
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
Université Claude Bernard Lyon 1
Lyon, France
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
National Institute of Cancerology (INCAN)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
University of Rajshahi
Rajshahi, Bangladesh
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
Nemours Children's Health
Wilmington, United States
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
National Institute on Drug Abuse (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
University of Studies G. d'Annunzio Chieti and Pescara
Chieti, Italy
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
Flinders University
Adelaide, Australia
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
Institut Paoli-Calmettes (IPC)
Marseille, France
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
School of Environment and Science, Griffith Sciences, Griffith University
Nathan, Australia
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs
Department of Medicinal Chemistry, College of Pharmacy, University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Anti-Cancer Drugs