stefania galdiero
Department of Pharmacy, School of Medicine and Surgery, University of Naples Federico II
Naples, Italy
Field Chief Editor
Frontiers in Drug Discovery
University of Texas Southwestern Medical Center
Dallas, United States
Specialty Chief Editor
Anti-Cancer Drugs
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Specialty Chief Editor
Anti-Infective Agents
Department of Dermatology, School of Medicine, Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Specialty Chief Editor
Dermatologic Drugs
Department of Pharmacology and Toxicology, College of Pharmacy, The University of Utah
Salt Lake City, United States
Specialty Chief Editor
Cardiovascular and Hematologic Drugs
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Specialty Chief Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
University of Arizona
Tucson, United States
Specialty Chief Editor
Neurological Drugs
University of Bath
Bath, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Anti-inflammatory and Immunomodulating Agents
University of Kansas
Lawrence, United States
Specialty Chief Editor
Technologies and Strategies to Enable Drug Discovery
Institute of Himalayan Bioresource Technology (CSIR)
Pālampur, India
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology
Surabaya, Indonesia
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Leiden University Medical Center (LUMC)
Leiden, Netherlands
Associate Editor
Dermatologic Drugs
Xylo Bio
Boulder, Colorado, United States
Associate Editor
Neurological Drugs
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Anti-Infective Agents
Dassault Systèmes (France)
Vélizy-Villacoublay, France
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
School of Medicine and Dentistry, University of Rochester
Rochester, United States
Associate Editor
Neurological Drugs