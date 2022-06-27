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Macrophage-Driven Immuno-Fibrosis in Heart Failure: Targeting Macrophage-Fibroblast Crosstalk for Drug Discovery
- Ahmed Abdel-Latif
- Edward Thorp
- Parisa Shabani
- Lukas Tomas
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