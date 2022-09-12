manoj kumar
University of Wollongong in Dubai
Dubai, United Arab Emirates
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Energy Efficiency Applications
University of Wollongong in Dubai
Dubai, United Arab Emirates
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Energy Efficiency Applications
Construction Technologies Institute, National Research Council of Italy
San Giuliano Milanese, Italy
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Izmir Kâtip Çelebi University
Çigli, Türkiye
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Dhaka University of Engineering & Technology
Dhaka, Bangladesh
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Energy Efficiency Technologies
University of Tlemcen
Tlemcen, Algeria
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Energy Efficiency Applications
Technical University of Crete
Chania, Greece
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Energy Efficiency Technologies
IRECOM laboratory, Faculty of Electrical Engineering Djillali Liabes University
Sidi Bel-Abbes, Algeria
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Energy Efficiency Applications
Faculty of Engineering, Dokuz Eylül University
Izmir, Türkiye
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Istanbul University-Cerrahpasa
Istanbul, Türkiye
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Energy Efficiency Technologies
University of Ghana
Accra, Ghana
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Energy Efficiency Applications
Universitas Darma Persada
Jakarta, Indonesia
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Energy Efficiency Applications
Teesside University
Middlesbrough, United Kingdom
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Energy Efficiency Technologies
Université Sultan Moulay Slimane
Béni Mellal, Morocco
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Energy Efficiency Materials
Autonomous University of Baja California
Mexicali, Mexico
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Modibbo Adama University of Technology
Yola, Nigeria
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Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Centre for Risk, Integrity and Safety Engineering, Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland
John's, Canada
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Energy Efficiency Applications