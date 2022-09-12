sofiane amara
University of Tlemcen
Tlemcen, Algeria
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
University of Tlemcen
Tlemcen, Algeria
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
IRECOM laboratory, Faculty of Electrical Engineering Djillali Liabes University
Sidi Bel-Abbes, Algeria
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
University of Ghana
Accra, Ghana
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
Universitas Darma Persada
Jakarta, Indonesia
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
Centre for Risk, Integrity and Safety Engineering, Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland
John's, Canada
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
School of Electrical Engineering and Computer Science, National University of Sciences & Technology
Islamabad, Pakistan
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
Iqra National University
Peshawar, Pakistan
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
National University of Computer and Emerging Sciences
Islamabad, Pakistan
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
Chicago State University
Chicago, United States
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
National Institute of Technology, Srinagar
Srinagar, India
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb
Zagreb, Croatia
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
Department of Engineering and Architecture, University of Trieste
Trieste, Italy
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
Romanian-American University
Bucharest, Romania
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications
Royal Military College of Canada (RMCC)
Kingston, Canada
Community Reviewer
Energy Efficiency Applications