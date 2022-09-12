stefano rinaldi
University of Brescia
Brescia, Italy
Specialty Chief Editor
Energy Efficiency Applications
University of Texas at San Antonio
San Antonio, United States
Associate Editor
Energy Efficiency Applications
Ecole Supérieure en Genie Électrique et Énergétique d’Oran
Oran, Algeria
Associate Editor
Energy Efficiency Applications
Faculty of Engineering, Gazi University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Energy Efficiency Applications
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Energy Efficiency Applications
LIAS/ENSMA
Poitiers, France
Associate Editor
Energy Efficiency Applications
École Supérieure Angevine d'Informatique et de Productique
Angers, France
Associate Editor
Energy Efficiency Applications
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Energy Efficiency Applications
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT)
San Luis Potosí, Mexico
Associate Editor
Energy Efficiency Applications
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Energy Efficiency Applications
PSN College of Engineering and Technology
Tirunelveli, India
Associate Editor
Energy Efficiency Applications
Chitkara University
Chandigarh, India
Associate Editor
Energy Efficiency Applications
Construction Technologies Institute, National Research Council of Italy
San Giuliano Milanese, Italy
Associate Editor
Energy Efficiency Applications