jarek kurnitski
Tallinn University of Technology
Tallinn, Estonia
Specialty Chief Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Aston University
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Belfast School of Architecture and the Built Environment, Faculty of Computing, Engineering and the Built Environment, Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
University of Cádiz
Cádiz, Spain
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Lublin University of Technology
Lublin, Poland
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
University of Maribor
Maribor, Slovenia
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments
University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments