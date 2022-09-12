abdelkhalk aboulouard
Université Sultan Moulay Slimane
Béni Mellal, Morocco
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Université Sultan Moulay Slimane
Béni Mellal, Morocco
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Karamanoğlu Mehmetbey University
Karaman, Türkiye
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Gazi University
Ankara, Türkiye
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Süleyman Demirel University
Isparta, Türkiye
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University of Bologna
Bologna, Italy
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O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Kharkiv, Ukraine
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Norwegian Research Institute (NORCE)
Bergen, Norway
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National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
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Dunarea de Jos University
Galați, Romania
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University of Genoa
Genoa, Italy
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CONICET Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI)
Bahía Blanca, Argentina
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University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
Bydgoszcz, Poland
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Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
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National Renewable Energy Laboratory (DOE)
Golden, United States
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Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
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University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
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