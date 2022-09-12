miguel amado
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
Curtin University
Perth, Australia
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
University of Catania
Catania, Italy
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
Purdue University
West Lafayette, United States
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Aversa, Italy
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
Department of Industrial Engineering, Polytechnic and Basic Sciences School, University of Naples Federico II
Naples, Italy
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
University of Galway
Galway, Ireland
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
Tianjin University
Tianjin, China
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
Karlstad University
Karlstad, Sweden
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
Faculty of Technology, Design and Environment, Oxford Brookes University
Oxford, United Kingdom
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
University of Gävle
Gävle, Sweden
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy
Concordia University
Montreal, Canada
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Energy Efficiency Policy
Sejong University
Seoul, Republic of Korea
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Energy Efficiency Policy
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Community Reviewer
Energy Efficiency Policy