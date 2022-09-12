miltos alamaniotis
University of Texas at San Antonio
San Antonio, United States
Associate Editor
Energy Efficiency Policy
University of Texas at San Antonio
San Antonio, United States
Associate Editor
Energy Efficiency Policy
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Energy Efficiency Policy
Politecnico di Bari
Bari, Italy
Associate Editor
Energy Efficiency Policy
University of Reading
Reading, United Kingdom
Associate Editor
Energy Efficiency Policy
University of Sannio
Benevento, Italy
Associate Editor
Energy Efficiency Policy
Department of Engineering, University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Energy Efficiency Policy
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Energy Efficiency Policy