s m mahfuz alam
Dhaka University of Engineering & Technology
Dhaka, Bangladesh
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Energy Efficiency Technologies
Dhaka University of Engineering & Technology
Dhaka, Bangladesh
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Energy Efficiency Technologies
Technical University of Crete
Chania, Greece
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Istanbul University-Cerrahpasa
Istanbul, Türkiye
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Energy Efficiency Technologies
Teesside University
Middlesbrough, United Kingdom
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Energy Efficiency Technologies
Teesside University
Middlesbrough, United Kingdom
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Energy Efficiency Technologies
Universiti Teknologi Malaysia, UTM Kuala Lumpur
Kuala Lumpur, Malaysia
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Energy Efficiency Technologies
University of Miskolc
Miskolc, Hungary
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Energy Efficiency Technologies
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
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Energy Efficiency Technologies
Fahd bin Sultan University
Tabuk, Saudi Arabia
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Energy Efficiency Technologies
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
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The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
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Doctoral School of Engineering Sciences, University Valahia of Targoviste
Targoviste, Romania
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University of the Sunshine Coast
Maroochydore, Australia
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Universidad de Concepcion
concepcion, Chile
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Vellore Institute of Technology (VIT)
Chennai, India
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Sri Lanka Institute of Information Technology
Colombo, Sri Lanka
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