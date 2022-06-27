steven van passel
University of Antwerp
Antwerp, Belgium
Specialty Chief Editor
Agricultural Economics
International Food Policy Research Institute
Washington D.C., United States
Associate Editor
Agricultural Economics
National Institute for Agricultural Economics and Policy Research (NIAP)
New Delhi, India
Associate Editor
Agricultural Economics
University for Development Studies
Tamale, Ghana
Associate Editor
Agricultural Economics
University of California, Merced
Merced, United States
Associate Editor
Agricultural Economics
Diponegoro University
Semarang, Indonesia
Associate Editor
Agricultural Economics
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Agricultural Economics
University of Cape Town
Cape Town, South Africa
Associate Editor
Agricultural Economics
Wageningen University and Research
Wageningen, Netherlands
Associate Editor
Agricultural Economics