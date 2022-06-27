phoebe koundouri
Athens University of Economics and Business
Athens, Greece
Field Chief Editor
Frontiers in Environmental Economics
Tufts University
Medford, United States
Specialty Chief Editor
Resource Economics
i-CATS University College
Kuching, Malaysia
Specialty Chief Editor
Energy Economics
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Specialty Chief Editor
Ecological Economics
Institute of Plasma Physics and Lasers, Hellenic Mediterranean University Research Centre
Rethymno, Greece
Specialty Chief Editor
Economics of Climate Change
University of Antwerp
Antwerp, Belgium
Specialty Chief Editor
Agricultural Economics
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Ecological Economics
Lincoln International Business School, University of Lincoln
Lincoln, United Kingdom
Associate Editor
Ecological Economics
Bucharest Academy of Economic Studies
Bucharest, Romania
Associate Editor
Economics of Climate Change
International Food Policy Research Institute
Washington D.C., United States
Associate Editor
Agricultural Economics
University of Siena
Siena, Italy
Associate Editor
Energy Economics
King's University College
Edmonton, Canada
Associate Editor
Ecological Economics
National Institute for Agricultural Economics and Policy Research (NIAP)
New Delhi, India
Associate Editor
Agricultural Economics
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Energy Economics
University of East Anglia
Norwich, United Kingdom
Associate Editor
Resource Economics
United Nations Industrial Development Organization
Vienna, Austria
Associate Editor
Resource Economics