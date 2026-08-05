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University of Ferrara
Ferrara, Italy
Specialty Chief Editor
Ecological Economics
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Ecological Economics
Lincoln International Business School, University of Lincoln
Lincoln, United Kingdom
Associate Editor
Ecological Economics
King's University College
Edmonton, Canada
Associate Editor
Ecological Economics