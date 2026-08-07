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Original Research

Accepted on 30 Jul 2026

Converting forests to coffee cultivation (Coffea arabica) significantly reduces organic carbon sequestration payments in the Peruvian Amazon

in Ecological Economics

  • Nery Gaona Jimenez
  • Betsabeth Teresa Padilla-Macedo
  • Walter Saucedo Vega
  • Juan Carlos Ludeña-Cardenas
  • Milagros Zevallos Ruiz
  • Caleb Ríos Vargas
  • Enrique Napoleón Martínez Quiroz
  • Jorge Fernando Gutiérrez López
  • Jorge Saavedra-Ramírez
  • Juan C. Tuesta-Hidalgo
Frontiers in Environmental Economics
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