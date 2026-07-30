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University of Antwerp
Antwerp, Belgium
Specialty Chief Editor
Agricultural Economics
International Food Policy Research Institute
Washington D.C., United States
Associate Editor
Agricultural Economics
National Institute for Agricultural Economics and Policy Research (NIAP)
New Delhi, India
Associate Editor
Agricultural Economics
University for Development Studies
Tamale, Ghana
Associate Editor
Agricultural Economics