Frontiers in Environmental Economics

Original Research
Published on 05 Aug 2026
Not all innovations are created equal: environmental taxes, strategic R&D accounting, and green patent quality in China
in Ecological Economics
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Published on 05 Aug 2026
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Accepted on 30 Jul 2026
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Published on 30 Jul 2026
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Correction
Accepted on 28 Jul 2026
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Review
Accepted on 27 Jul 2026
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