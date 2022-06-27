massimiliano mazzanti
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Specialty Chief Editor
Ecological Economics
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Ecological Economics
Lincoln International Business School, University of Lincoln
Lincoln, United Kingdom
Associate Editor
Ecological Economics
King's University College
Edmonton, Canada
Associate Editor
Ecological Economics
University of Sousse
Sousse, Tunisia
Associate Editor
Ecological Economics
Vienna University of Technology
Vienna, Austria
Associate Editor
Ecological Economics
Department of Economics and Management, University of Ferrara
Ferrara, Italy
Associate Editor
Ecological Economics
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Ecological Economics
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Associate Editor
Ecological Economics
Cleanwaters NZ Ltd
Hamilton, New Zealand
Associate Editor
Ecological Economics
Grenfell Campus, Memorial University of Newfoundland
Corner Brook, Canada
Associate Editor
Ecological Economics
University of San Francisco
San Francisco, United States
Associate Editor
Ecological Economics
Iora Ecological Solutions
New Delhi, India
Associate Editor
Ecological Economics
London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom
Associate Editor
Ecological Economics
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Associate Editor
Ecological Economics