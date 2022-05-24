mohamed f. hamoda
International University in Kuwait (IUK)
Ardiya Government Area, Kuwait
Community Reviewer
Air Pollution Management
International University in Kuwait (IUK)
Ardiya Government Area, Kuwait
Community Reviewer
Air Pollution Management
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
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Water, Waste and Wastewater Engineering
University of Guelph
Guelph, Canada
Community Reviewer
Water, Waste and Wastewater Engineering
Center for Sustainable Future Technologies, Italian Institute of Technology
Turin, Italy
Community Reviewer
Water, Waste and Wastewater Engineering
University of KwaZulu-Natal
Durban, South Africa
Community Reviewer
Water, Waste and Wastewater Engineering
University of Warwick
Coventry, United Kingdom
Community Reviewer
Environmental Impact Assessment
Fiamm Energy Technology
Montecchio Maggiore, Italy
Community Reviewer
Environmental Catalysis
University of Trento
Trento, Italy
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Environmental Impact Assessment
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology Surat
Surat, India
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Water, Waste and Wastewater Engineering
North Dakota State University
Fargo, United States
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Air Pollution Management
Munzur University
Tunceli, Türkiye
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Environmental Catalysis
Yüzüncü Yıl University
Van, Türkiye
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Environmental Catalysis
Birzeit University
Birzeit, Palestine
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Water, Waste and Wastewater Engineering
Concordia University
Montreal, Canada
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Environmental Impact Assessment
Kuwait University
Kuwait City, Kuwait
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Water, Waste and Wastewater Engineering
United Arab Emirates University
Al Ain, United Arab Emirates
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Air Pollution Management