bing-jie ni
University of New South Wales
Kensington, Australia
Field Chief Editor
Frontiers in Environmental Engineering
University of Georgia, Griffin Campus
Griffin, United States
Specialty Chief Editor
Environmental Catalysis
University of A Coruña
A Coruña, Spain
Specialty Chief Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
University of Toronto
Toronto, Canada
Specialty Chief Editor
Air Pollution Management
Concordia University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Environmental Impact Assessment
Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Catalysis
Democritus University of Thrace
Komotini, Greece
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
Wuhan Textile University
Wuhan, China
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
University of Udine
Udine, Italy
Associate Editor
Environmental Catalysis
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Environmental Impact Assessment
Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM)
Monterrey, Mexico
Associate Editor
Environmental Catalysis
University of Vermont
Burlington, United States
Associate Editor
Environmental Catalysis
Shandong Jianzhu University
Jinan, China
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
Northern Illinois University
DeKalb, United States
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering