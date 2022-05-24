qingguo (jack) huang
University of Georgia, Griffin Campus
Griffin, United States
Specialty Chief Editor
Environmental Catalysis
Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Catalysis
University of Udine
Udine, Italy
Associate Editor
Environmental Catalysis
Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM)
Monterrey, Mexico
Associate Editor
Environmental Catalysis
University of Vermont
Burlington, United States
Associate Editor
Environmental Catalysis
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Environmental Catalysis
Purdue University
West Lafayette, United States
Associate Editor
Environmental Catalysis
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Catalysis
Universidade Federal de Sao Paulo
Diadema, Brazil
Associate Editor
Environmental Catalysis
Nanjing Agricultural University
Nanjing, China
Associate Editor
Environmental Catalysis
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Environmental Catalysis
Dongguan University of Technology
Dongguan, China
Associate Editor
Environmental Catalysis
Beijing Normal University
Beijing, China
Associate Editor
Environmental Catalysis
Nanjing Agricultural University
Nanjing, China
Associate Editor
Environmental Catalysis
Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA)
Rome, Italy
Associate Editor
Environmental Catalysis
Nanjing University
Nanjing, China
Associate Editor
Environmental Catalysis