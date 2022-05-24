catherine mulligan
Concordia University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Environmental Impact Assessment
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Environmental Impact Assessment
National Centre of Scientific Research Demokritos
Athens, Greece
Associate Editor
Environmental Impact Assessment
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Environmental Impact Assessment
Islamic University of Madinah
Medina, Saudi Arabia
Associate Editor
Environmental Impact Assessment
Indian Institute of Technology Guwahati
Guwahati, India
Associate Editor
Environmental Impact Assessment
Department of Civil and Disaster Prevention Engineering, National United University
Miaoli, Taiwan
Associate Editor
Environmental Impact Assessment
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Environmental Impact Assessment
National Centre of Scientific Research Demokritos
Athens, Greece
Associate Editor
Environmental Impact Assessment
Heriot-Watt University
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Impact Assessment
Indian Institute of Technology Kharagpur
Kharagpur, India
Associate Editor
Environmental Impact Assessment
Institute of Methodologies for Environmental Analysis, Department of Earth System Sciences and Technologies for the Environment, National Research Council (CNR)
Tito Scalo, Italy
Associate Editor
Environmental Impact Assessment
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Impact Assessment
Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Environmental Impact Assessment