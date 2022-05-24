hani abu-qdais
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Community Reviewer
Water, Waste and Wastewater Engineering
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Community Reviewer
Water, Waste and Wastewater Engineering
University of Guelph
Guelph, Canada
Community Reviewer
Water, Waste and Wastewater Engineering
Center for Sustainable Future Technologies, Italian Institute of Technology
Turin, Italy
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Water, Waste and Wastewater Engineering
University of KwaZulu-Natal
Durban, South Africa
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Water, Waste and Wastewater Engineering
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology Surat
Surat, India
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Water, Waste and Wastewater Engineering
Birzeit University
Birzeit, Palestine
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Water, Waste and Wastewater Engineering
Kuwait University
Kuwait City, Kuwait
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Water, Waste and Wastewater Engineering
University of Saskatchewan
Saskatoon, Canada
Community Reviewer
Water, Waste and Wastewater Engineering
COMSATS University Islamabad, Lahore Campus
Lahore, Pakistan
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Water, Waste and Wastewater Engineering
Illinois State University
Normal, United States
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Water, Waste and Wastewater Engineering
Laurentian University
Greater Sudbury, Canada
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Water, Waste and Wastewater Engineering
University of Calabria
Cosenza, Italy
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Water, Waste and Wastewater Engineering
Aix-Marseille Université
Marseille, France
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Water, Waste and Wastewater Engineering
Izmir Institute of Technology
Urla, Türkiye
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Water, Waste and Wastewater Engineering
Warsaw University of Technology
Warsaw, Poland
Community Reviewer
Water, Waste and Wastewater Engineering
University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Vila Real, Portugal
Community Reviewer
Water, Waste and Wastewater Engineering