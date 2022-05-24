christian kennes
University of A Coruña
A Coruña, Spain
Specialty Chief Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
Democritus University of Thrace
Komotini, Greece
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
Wuhan Textile University
Wuhan, China
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
Shandong Jianzhu University
Jinan, China
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
Northern Illinois University
DeKalb, United States
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
Iskenderun Technical University
Hatay, Türkiye
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
University of Silesia in Katowice
Katowice, Poland
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
Department of Civil, Construction and Environmental Engineering, Polytechnic and Basic Sciences School, University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
Lebanese University
Beirut, Lebanon
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
International University in Kuwait (IUK)
Ardiya Government Area, Kuwait
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
University of Bath
Bath, United Kingdom
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
University of British Columbia, Okanagan Campus
Kelowna, Canada
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering
North Dakota State University
Fargo, United States
Associate Editor
Water, Waste and Wastewater Engineering