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Original Research

Published on 15 Jul 2024

Knowledge towards the health impacts of climate change and associated factors among undergraduate health sciences students in Amhara region: a multi-centered study

in Environmental Epidemiology

  • Meron Asmamaw Alemayehu
  • Sewnet Getaye Workie
  • Makida Abate Belew
  • Muluken Chanie Agimas
  • Nebiyu Mekonnen Derseh
  • Habtamu Wagnew Abuhay
  • Redeat Berihanu
  • Fasika Terefe Kinfe
  • Haymanot Assefa Abebe
  • Sophiya zemene
Frontiers in Environmental Health
doi 10.3389/fenvh.2024.1363395
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