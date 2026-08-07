Frontiers in Environmental Health

Correction
Accepted on 07 Aug 2026
Correction: Long-term exposure to air pollution and cognitive function in older adults: a systematic review and meta-analysis
in Environmental Epidemiology
Correction
Accepted on 07 Aug 2026
in Environmental Epidemiology
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Environmental Epidemiology
Original Research
Accepted on 30 Jun 2026
in Environmental Epidemiology
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Environmental Epidemiology
Brief Research Report
Published on 24 Jun 2026
in Environmental Epidemiology
Perspective
Published on 18 Jun 2026
in Environmental Epidemiology
Brief Research Report
Published on 01 Jun 2026
in Environmental Epidemiology
Original Research
Published on 26 May 2026
in Environmental Epidemiology
Original Research
Published on 25 May 2026
in Environmental Epidemiology
Brief Research Report
Published on 15 May 2026
in Environmental Epidemiology
Mini Review
Published on 30 Apr 2026
in Environmental Epidemiology
Original Research
Published on 28 Apr 2026
in Environmental Epidemiology
Review
Published on 20 Apr 2026
in Environmental Epidemiology
Original Research
Published on 10 Feb 2026
in Environmental Epidemiology
Community Case Study
Published on 06 Jan 2026
in Environmental Epidemiology
Original Research
Published on 14 Aug 2025
in Environmental Epidemiology
Original Research
Published on 09 May 2025
in Environmental Epidemiology
Original Research
Published on 25 Feb 2025
in Environmental Epidemiology
Original Research
Published on 10 Dec 2024
in Environmental Epidemiology
Review
Published on 12 Sep 2024
in Environmental Epidemiology
Original Research
Published on 10 Sep 2024
in Environmental Epidemiology
Original Research
Published on 15 Jul 2024
in Environmental Epidemiology
Original Research
Published on 25 Jun 2024
in Environmental Epidemiology
Systematic Review
Published on 15 Feb 2024
in Environmental Epidemiology