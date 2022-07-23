sylvain adnet
Université de Montpellier
Montpellier, France
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Elasmobranch Science
Université de Montpellier
Montpellier, France
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Elasmobranch Science
Pacific Community (SPC)
Noumea, New Caledonia
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National Council of Science and Technology (CONACYT)
Benito Juárez, Mexico
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Australian National University
Canberra, Australia
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University of Delaware
Newark, United States
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Federal University of Paraná
Curitiba, Brazil
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Elasmobranch Science
Florida International University
Miami, United States
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Elasmobranch Science
Alaska Ocean Observing System
Anchorage, United States
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Elasmobranch Science
National Institute of Water and Atmospheric Research
Wellington, New Zealand
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Elasmobranch Science
Federal University of Paraná
Curitiba, Brazil
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Southwest Fisheries Science Center, National Oceanic and Atmospheric Administration
La Jolla, United States
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OKEANOS Center, University of the Azores
Horta, Portugal
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The South Border College (ECOSUR)
Campeche, Mexico
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University of Siena
Siena, Italy
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Independent researcher
Maine, United States
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South African Institute for Aquatic Biodiversity
Grahamstown, South Africa
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