david j mckenzie
Centre National de la Recherche Scientifique
Montpellier, France
Field Chief Editor
Frontiers in Fish Science
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Specialty Chief Editor
Fish Ecology
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Specialty Chief Editor
Fish Experimental Biology
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Specialty Chief Editor
Fish Biodiversity and Conservation
Université de Montpellier
Montpellier, France
Specialty Chief Editor
Elasmobranch Science
Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)
Anavyssos, Greece
Specialty Chief Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
Harbor Branch Oceanographic Institute, Charles E. Schmidt College of Science, Florida Atlantic University
Fort Pierce, United States
Associate Editor
Elasmobranch Science
Ecoseas Laboratoire, Université de Nice Sophia Antipolis
Nice, France
Associate Editor
Fish Experimental Biology
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Fish Ecology
University of Oviedo
Oviedo, Spain
Associate Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Elasmobranch Science
Institute of Oceanography and Fisheries (IZOR)
Split, Croatia
Associate Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
Department of Life and Environmental Sciences, University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
Norwegian University of Life Sciences
As, Norway
Associate Editor
Fish Ecology
Bihar Animal Sciences University
Patna, India
Associate Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
Anton Dohrn Zoological Station Naples
Naples, Italy
Associate Editor
Fish Biodiversity and Conservation