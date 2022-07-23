johann mourier
Université de Montpellier
Montpellier, France
Specialty Chief Editor
Elasmobranch Science
Harbor Branch Oceanographic Institute, Charles E. Schmidt College of Science, Florida Atlantic University
Fort Pierce, United States
Associate Editor
Elasmobranch Science
National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Elasmobranch Science
Integrated Marine Observing System, University of Tasmania
Hobart, Australia
Associate Editor
Elasmobranch Science
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Elasmobranch Science
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Elasmobranch Science