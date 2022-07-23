emanuela fanelli
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Specialty Chief Editor
Fish Biodiversity and Conservation
Anton Dohrn Zoological Station Naples
Naples, Italy
Associate Editor
Fish Biodiversity and Conservation
Marine and Environmental Research Lab (MER)
Limassol, Cyprus
Associate Editor
Fish Biodiversity and Conservation
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Associate Editor
Fish Biodiversity and Conservation
University of Ioannina
Ioannina, Greece
Associate Editor
Fish Biodiversity and Conservation
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Fish Biodiversity and Conservation
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Rome, Italy
Associate Editor
Fish Biodiversity and Conservation