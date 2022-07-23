kim aarestrup
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Specialty Chief Editor
Fish Ecology
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Fish Ecology
Norwegian University of Life Sciences
As, Norway
Associate Editor
Fish Ecology
Fisheries and Oceans Canada (DFO)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Fish Ecology
Other
DTU Aqua, Technical University of Denmark, Denmark
Associate Editor
Fish Ecology
Departamento de Biologia Marinha, Universidade Federal Fluminense
Niterói, Brazil
Associate Editor
Fish Ecology
Department of Animal Biology, Faculty of Sciences, University of Lisbon
Campo Grande, Portugal
Associate Editor
Fish Ecology
Fisheries Resources Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency
Yokohama, Japan
Associate Editor
Fish Ecology