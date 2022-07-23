costas s tsigenopoulos
Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)
Anavyssos, Greece
Specialty Chief Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
University of Oviedo
Oviedo, Spain
Associate Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
Institute of Oceanography and Fisheries (IZOR)
Split, Croatia
Associate Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
Department of Life and Environmental Sciences, University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
Bihar Animal Sciences University
Patna, India
Associate Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
University of Thessaly
Volos, Greece
Associate Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)
Anavyssos, Greece
Associate Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
Leibniz Centre for Tropical Marine Research (LG)
Bremen, Germany
Associate Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology
Institute of Oceanography and Fisheries (IZOR)
Split, Croatia
Associate Editor
Fish Genetics and Evolutionary Biology