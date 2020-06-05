koon ho wong
University of Macau
Taipa, China
Specialty Chief Editor
Fungal Physiology and Metabolism
Institut Pasteur
Paris, France
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
School of Life Sciences, Technical University of Munich
Freising, Germany
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
Department of Microbiology and Plant Pathology, College of Natural and Agricultural Sciences, University of California, Riverside
Riverside, United States
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
Departamento de Biotecnología, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa, Mexico
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
School of Medicine, University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Espoo, Finland
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
University of Kent
Canterbury, United Kingdom
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
Fluminense Federal University
Niterói, Brazil
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
University of Tsukuba
Tsukuba, Japan
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, United States
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
University of Arkansas for Medical Sciences
Little Rock, United States
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism
University of Debrecen
Debrecen, Hungary
Associate Editor
Fungal Physiology and Metabolism