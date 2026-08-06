 Skip to main content
Type at least 3 characters

357 articles

articles

Systematic Review

Published on 27 Jul 2026

Global trends, translational gaps, and emerging research directions in Pleurotus spp. bioactivity research: a 25-year scientometric analysis

in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins

  • Kevin Smith P. Cabuhat
  • Jamil Allen G. Fortaleza
  • Johnalie N. Cabalbag
  • Christian Joseph N. Ong
  • Jowi Tsidkenu Pili Cruz
  • Nicole Rajah C. del Rosario
  • Mary Ylane S. Lee
  • Jose Jurel M. Nuevo
  • Joel G. Matamis
  • Jose Edwardo R. Mamaat
Frontiers in Fungal Biology
doi 10.3389/ffunb.2026.1853358
  • 692 views