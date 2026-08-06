Frontiers in Fungal Biology

Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Transcriptomic Analysis of Hericium erinaceus Mycelia at Distinct Growth Stages: Insights into Molecular Mechanisms Underlying Mycelial Proliferation
in Fungal Physiology and Metabolism
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Fungal Physiology and Metabolism
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Medical Mycology
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Fungal Pathogenesis
Correction
Published on 28 Jul 2026
in Fungal Physiology and Metabolism
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Systematic Review
Published on 27 Jul 2026
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Medical Mycology
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Fungal Pathogenesis
Review
Published on 21 Jul 2026
in Fungi-Animal Interactions
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Fungi-Plant Interactions
Perspective
Accepted on 13 Jul 2026
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Fungi-Plant Interactions
Brief Research Report
Published on 08 Jul 2026
in Fungi-Plant Interactions
Correction
Published on 02 Jul 2026
in Fungal Pathogenesis
Mini Review
Published on 01 Jul 2026
in Fungal Pathogenesis
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Fungal Physiology and Metabolism
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Review
Published on 26 Jun 2026
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Fungal Pathogenesis
Original Research
Published on 11 Jun 2026
in Fungal Pathogenesis
Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Medical Mycology
Data Report
Published on 05 Jun 2026
in Fungal Genomics and Evolution