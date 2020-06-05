nina gunde - cimerman
University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Specialty Chief Editor
Marine and Freshwater Fungi
Sohag University
Sohag, Egypt
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
Autonomous University of the State of Morelos
Cuernavaca, Mexico
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
Pathum Thani, Thailand
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
Free University of Bozen-Bolzano
Bolzano, Italy
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
National Health Institute Doutor Ricardo Jorge (INSA)
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
Université de Bretagne Occidentale
Brest, France
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal - INISAV
Habana, Cuba
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
University of Mississippi
Oxford, United States
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
Chonnam National University
Gwangju, Republic of Korea
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
School of Biology, Faculty of Sciences, University of Costa Rica
San Pedro, Costa Rica
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi
CSIR-National Institute of Oceanography
Visakhapatnam, India
Associate Editor
Marine and Freshwater Fungi