agostinho carvalho
University of Minho
Braga, Portugal
Specialty Chief Editor
Medical Mycology
Mycology Reference Laboratory, National Microbiology Center, Carlos III Health Institute (ISCIII)
Madrid, Spain
Associate Editor
Medical Mycology
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Medical Mycology
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Medical Mycology
University of Crete
Rethymno, Greece
Associate Editor
Medical Mycology
Faculty of Medicine, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Medical Mycology
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Medical Mycology
Departamento de Patologia, Universidade Federal do Espírito Santo
Vitória, Brazil
Associate Editor
Medical Mycology
University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Associate Editor
Medical Mycology
Adaptive Pathogenicity Strategies - Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology - Hans Knöll Institute
Jena, Germany
Associate Editor
Medical Mycology
Gregorio Marañón Hospital
Madrid, Spain
Associate Editor
Medical Mycology
Departamento de Biologia Molecular e Histocompatibilidad. Hospital General Dr Manuel Gea Gonzalez
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Medical Mycology
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Associate Editor
Medical Mycology
Assistance Publique Hopitaux De Paris
Paris, France
Associate Editor
Medical Mycology
University Hospital Würzburg
Würzburg, Germany
Associate Editor
Medical Mycology
Vall d'Hebron University Hospital
Barcelona, Spain
Associate Editor
Medical Mycology