antonio comi
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Community Reviewer
Freight Transport and Logistics
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Community Reviewer
Freight Transport and Logistics
University of South Florida
Tampa, United States
Community Reviewer
Transportation Systems Modeling
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Community Reviewer
Transportation Systems Modeling
Edinburgh Napier University
Edinburgh, United Kingdom
Community Reviewer
Transport Safety
Mediterranea University of Reggio Calabria
Reggio Calabria, Italy
Community Reviewer
Transportation Systems Modeling
Old Dominion University
Norfolk, United States
Community Reviewer
Transportation Systems Modeling
Ontario Tech University
Oshawa, Canada
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
Akka Technologies (France)
Paris, France
Community Reviewer
Connected Mobility and Automation
GE Global Research (United States)
Niskayuna, United States
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
Central Road Research Institute (CSIR)
New Delhi, India
Community Reviewer
Transport Safety
University of Tehran
Tehran, Iran
Community Reviewer
Transportation Systems Modeling
Aligarh Muslim University
Aligarh, India
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
Gebze Technical University
Kocaeli, Türkiye
Community Reviewer
Transportation Systems Modeling
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Community Reviewer
Connected Mobility and Automation
Faculty of Health Sciences, American University of Beirut
Beirut, Lebanon
Community Reviewer
Transport Safety
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
Community Reviewer
Connected Mobility and Automation