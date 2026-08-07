Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Computational Model Integration for High-Resolution Spatial Emission Simulation: A Tool for Urban Transport Management in Resilient Cities
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Transport Safety
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Transport Safety
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Transportation Systems Modeling
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Transport Safety
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Transport Safety
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Connected Mobility and Automation
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Transportation Systems Modeling
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Transport Safety
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Transportation Systems Modeling
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Transportation Systems Modeling
Mini Review
Accepted on 21 Jul 2026
in Transport Safety
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Freight Transport and Logistics
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Brief Research Report
Published on 17 Jul 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Accepted on 10 Jul 2026
in Transport Safety
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Transportation Systems Modeling
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Connected Mobility and Automation
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Transportation Systems Modeling
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Transport Safety
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Transport Safety