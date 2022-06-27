mehrdad dianati
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Future Transportation
Institute of Sciences and Technologies for Sustainable Energy and Mobility (CNR-STEMS)
Naples, Italy
Specialty Chief Editor
Advancements in Sustainable Transport
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Specialty Chief Editor
Transportation Systems Modeling
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Specialty Chief Editor
Transport Safety
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Connected Mobility and Automation
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Specialty Chief Editor
Freight Transport and Logistics
Indian Institute of Technology Jodhpur
Jodhpur, India
Associate Editor
Advancements in Sustainable Transport
Hamad bin Khalifa University
Doha, Qatar
Associate Editor
Advancements in Sustainable Transport
Qatar Transportation and Traffic Safety Center, Qatar University
Doha, Qatar
Associate Editor
Transport Safety
Aeronautics Institute of Technology, (ITA)
São José dos Campos, Brazil
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
Faculty of Engineering, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Advancements in Sustainable Transport
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Associate Editor
Advancements in Sustainable Transport
Chang’an University
Xi'an, China
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
The University of Nottingham Ningbo (China)
Ningbo, China
Associate Editor
Freight Transport and Logistics
Catholic University of the Sacred Heart, Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Transport Safety
University of South Florida
Tampa, United States
Associate Editor
Transport Safety