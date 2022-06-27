hossam a.gabbar
Ontario Tech University
Oshawa, Canada
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
Ontario Tech University
Oshawa, Canada
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
GE Global Research (United States)
Niskayuna, United States
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
Aligarh Muslim University
Aligarh, India
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
Al-Balqa Applied University
Al-Salt, Jordan
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
University of Liverpool
Liverpool, United Kingdom
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
Opal-Rt Technologies (Canada)
Montreal, Canada
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
National Institute of Technology, Karnataka
Mangalore, India
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
Tallinn University of Technology
Tallinn, Estonia
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
National Institute of Technology, Srinagar
Srinagar, India
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
Faculty of Engineering and Applied Science, Ontario Tech University
Oshawa, Canada
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
Department of Energy, Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
Indian Institute of Technology Patna
Patna, India
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
McMaster University
Hamilton, Canada
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Advancements in Sustainable Transport