djibrilla amadou kountche
Akka Technologies (France)
Paris, France
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Connected Mobility and Automation
Akka Technologies (France)
Paris, France
Community Reviewer
Connected Mobility and Automation
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
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Connected Mobility and Automation
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
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Connected Mobility and Automation
Prince Sultan University
Riyadh, Saudi Arabia
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Connected Mobility and Automation
Instituto de Telecomunicações - Universidade de Aveiro
Aveiro, Portugal
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Connected Mobility and Automation
Halmstad University
Halmstad, Sweden
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Connected Mobility and Automation
University of Lahore
Lahore, Pakistan
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Connected Mobility and Automation
University of Brasilia
Brasilia, Brazil
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Connected Mobility and Automation
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
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Connected Mobility and Automation
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
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Connected Mobility and Automation
The University of Alabama in Huntsville
Huntsville, United States
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Connected Mobility and Automation
Beijing Jiaotong University
Beijing, China
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Connected Mobility and Automation
Siemens Healthcare
Erlangen, Germany
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Connected Mobility and Automation
Federal Institute of Education, Science and Technology of Santa Catarina
Fortaleza, Brazil
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Connected Mobility and Automation
Huawei Technologies Duesseldorf GmbH
Munich, Germany
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Connected Mobility and Automation
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
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Connected Mobility and Automation