konstantinos koufos
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Connected Mobility and Automation
Aeronautics Institute of Technology, (ITA)
São José dos Campos, Brazil
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
Southeast University
Nanjing, China
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
University of Essex
Colchester, United Kingdom
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, United States
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
EURECOM
Biot Sophia Antipolis, France
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
Xi'an Jiaotong-Liverpool University
Suzhou, China
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
Beijing Jiaotong University
Beijing, China
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Nanjing, China
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
Federal University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
Polytechnic University of Cartagena
Cartagena, Spain
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
University of Sussex
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Connected Mobility and Automation
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid.
Madrid, Spain
Associate Editor
Connected Mobility and Automation