russell george thompson
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Specialty Chief Editor
Freight Transport and Logistics
The University of Nottingham Ningbo (China)
Ningbo, China
Associate Editor
Freight Transport and Logistics
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Freight Transport and Logistics
University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Freight Transport and Logistics
University of Genoa
Genoa, Italy
Associate Editor
Freight Transport and Logistics
University of Klagenfurt
Klagenfurt, Austria
Associate Editor
Freight Transport and Logistics
Loyola University Chicago
Chicago, United States
Associate Editor
Freight Transport and Logistics
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Associate Editor
Freight Transport and Logistics
The University of Texas at Austin
Austin, United States
Associate Editor
Freight Transport and Logistics
Università degli Studi di Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Freight Transport and Logistics
Mediterranea University of Reggio Calabria
Reggio Calabria, Italy
Associate Editor
Freight Transport and Logistics
Delft University of Technology
Delft, Netherlands
Associate Editor
Freight Transport and Logistics
Suranaree University of Technology
Nakhon Ratchasima, Thailand
Associate Editor
Freight Transport and Logistics