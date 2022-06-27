grigorios fountas
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Specialty Chief Editor
Transport Safety
Qatar Transportation and Traffic Safety Center, Qatar University
Doha, Qatar
Associate Editor
Transport Safety
Catholic University of the Sacred Heart, Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Transport Safety
University of South Florida
Tampa, United States
Associate Editor
Transport Safety
Building and Road Research Institute, Council for Scientific and Industrial Research
Kumasi, Ghana
Associate Editor
Transport Safety
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Transport Safety
Transportation Insitute, Texas A&M University
College Station, United States
Associate Editor
Transport Safety
Southeast University
Nanjing, China
Associate Editor
Transport Safety
Qatar Transportation and Traffic Safety Center, Qatar University
Doha, Qatar
Associate Editor
Transport Safety
California State University, Northridge
Los Angeles, United States
Associate Editor
Transport Safety
Wuhan University of Technology
Wuhan, China
Associate Editor
Transport Safety
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Transport Safety
Hanyang University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Transport Safety
Guangdong Ocean University
Zhanjiang, China
Associate Editor
Transport Safety
The University of New Mexico
Albuquerque, United States
Associate Editor
Transport Safety
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Transport Safety