antonio comi
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Specialty Chief Editor
Transportation Systems Modeling
Chang’an University
Xi'an, China
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
University of Cantabria
Santander, Spain
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
Edinburgh Napier University
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
University of Calgary
Calgary, Canada
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
Southwest Jiaotong University
Chengdu, China
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
Tongji University
Shanghai, China
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
Beijing Jiaotong University
Beijing, China
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Associate Editor
Transportation Systems Modeling
Department of Civil Engineering, University of Salerno
Fisciano (SA), Italy
Associate Editor
Transportation Systems Modeling