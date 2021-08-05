fabio grizzi
Humanitas Research Hospital
Rozzano, Italy
Specialty Chief Editor
Gastroenterology and Cancer
Hôpital Erasme, Université libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
University of Nebraska Medical Center
Omaha, United States
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
School of Medicine, Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
San Carlos University Clinical Hospital
Madrid, Spain
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
University of Arkansas System
Little Rock, United States
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
Department of Medical Physics, Sant'Orsola-Malpighi Polyclinic
Bologna, Italy
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
Leonard M. Miller School of Medicine, University of Miami
Miami, United States
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Gastroenterology and Cancer