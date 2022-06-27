m. geoffrey hayes
Northwestern University
Evanston, United States
Specialty Chief Editor
Applied Genetic Epidemiology
The University of Utah
Salt Lake City, United States
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
Leonard M. Miller School of Medicine, University of Miami
Miami, United States
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
Vanderbilt University
Nashville, United States
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
School of Public Health (Shenzhen), Sun Yat-sen University
Shenzhen, China
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
Cedars Sinai Medical Center
Los Angeles, United States
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
Department of Human Genetics, Faculty of Medicine, KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
University of Leicester
Leicester, United Kingdom
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
Wright State University
Dayton, United States
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
Cincinnati Children's Hospital Medical Center
Cincinnati, United States
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
Medical College of Wisconsin
Milwaukee, United States
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
National Institutes of Health (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Ioannina
Ioannina, Greece
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Associate Editor
Applied Genetic Epidemiology