enrico domenici
Department of Cellular, Computational and Integrated Biology, University of Trento
Povo, Italy
Field Chief Editor
Frontiers in Genetics
Institute of Molecular Pathology Biomarkers, University of Extremadura
Cáceres, Spain
Specialty Chief Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Specialty Chief Editor
Stem Cell Research
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Specialty Chief Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
European Organisation for Research and Treatment of Cancer
Brussels, Belgium
Specialty Chief Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
University of Padua
Padua, Italy
Specialty Chief Editor
Livestock Genomics
Forest Service, United States Department of Agriculture
Hamden, United States
Specialty Chief Editor
Evolutionary, Population, and Conservation Genetics
Stanley Manne Children’s Research Institute, Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago
Chicago, United States
Specialty Chief Editor
Genetic Disorders
Baylor College of Medicine
Houston, United States
Specialty Chief Editor
Neurogenomics
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Specialty Chief Editor
Neurogenomics
King's College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Human and Medical Genomics
University of Verona
Verona, Italy
Specialty Chief Editor
Computational Genomics
Yale University
New Haven, United States
Specialty Chief Editor
ELSI in Science and Genetics
Northwestern University
Evanston, United States
Specialty Chief Editor
Applied Genetic Epidemiology
National Center for Genomic Analysis, Center for Genomic Regulation (CRG)
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Statistical Genetics and Methodology
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Stem Cell Research