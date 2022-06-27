michael baudis
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Specialty Chief Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Associate Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
National University of Malaysia
Bangi, Malaysia
Associate Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
Department of Genetics, Physical Anthropology and Animal Physiology, Faculty of Science and Technology, University of the Basque Country
Leioa, Spain
Associate Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
Institute of Genetics and Biophysics Adriano Buzzati-Traverso, Department of Biomedical Sciences, National Research Council (CNR)
Naples, Italy
Associate Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
inDNA Life Sciences
Bhubaneswar, India
Associate Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
Diamantina Institute, Faculty of Medicine, The University of Queensland
Woolloongabba, Australia
Associate Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
PhenoTips
Toronto, Canada
Associate Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics
Second Affiliated Hospital of Soochow University
Suzhou, China
Associate Editor
Cancer Genetics and Oncogenomics