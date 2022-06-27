jiannis (ioannis) ragoussis
McGill University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Genomic Assay Technology
University of Burdwan
Bardhaman, India
Associate Editor
Genomic Assay Technology
Garvan Institute of Medical Research
Darlinghurst, Australia
Associate Editor
Genomic Assay Technology
The University of Texas at El Paso
El Paso, United States
Associate Editor
Genomic Assay Technology
Carnegie Mellon University
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Genomic Assay Technology
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Genomic Assay Technology
Portland State University
Portland, United States
Associate Editor
Genomic Assay Technology
Stritch School of Medicine, Loyola University Chicago
Maywood, United States
Associate Editor
Genomic Assay Technology
AbbVie
Worcester, United States
Associate Editor
Genomic Assay Technology
University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Genomic Assay Technology
Stony Brook University
Stony Brook, United States
Associate Editor
Genomic Assay Technology
Shanghai Institute of Immunology, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Genomic Assay Technology
Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre
Vancouver, Canada
Associate Editor
Genomic Assay Technology
GE Global Research (United States)
Niskayuna, United States
Associate Editor
Genomic Assay Technology
Beijing Genomics Institute (BGI)
Shenzhen, China
Associate Editor
Genomic Assay Technology
National Eye Institute (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Genomic Assay Technology