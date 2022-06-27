martino cassandro
University of Padua
Padua, Italy
Specialty Chief Editor
Livestock Genomics
Department of Animal Health, NEIKER- Basque Institute for Agricultural Research and Development, Basque Research and Technology Alliance (BRTA)
Derio, Bizkaia, Spain
Associate Editor
Livestock Genomics
University of Delaware
Newark, United States
Associate Editor
Livestock Genomics
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Livestock Genomics
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Livestock Genomics
University of León
León, Spain
Associate Editor
Livestock Genomics
Department of Animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran
Pakdasht, Iran
Associate Editor
Livestock Genomics
Faculty of Agricultural and Veterinary Sciences, São Paulo State University
Jaboticabal, Brazil
Associate Editor
Livestock Genomics
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Livestock Genomics
Faculty of Sciences, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Livestock Genomics
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Livestock Genomics
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Associate Editor
Livestock Genomics
Wageningen University and Research
Wageningen, Netherlands
Associate Editor
Livestock Genomics
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Livestock Genomics
National Animal Germplasm Program, Agricultural Research Service, USDA,
Fort Collins, United States
Associate Editor
Livestock Genomics
Wageningen University and Research
Wageningen, Netherlands
Associate Editor
Livestock Genomics